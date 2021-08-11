Abbas Güçlü: Okullar 6 Eylül’de açılır mı?

İlk ve orta orta dereceli okullar 6 Eylül’de, üniversiteler de eylül sonuna kadar açılır mı?

Temenniler o yönde ama MEB ve YÖK buna ne kadar hazır, hep birlikte göreceğiz.

İlk ve orta dereceli okullar haftada birkaç gün, üniversiteler ise derslerin bir kısmını yüz yüze yaparsa hiç şaşırtıcı olmaz.

Daha da önemlisi yurtlar yeni öğretim yılına ve özellikle de pandemi koşullarına ne kadar hazır?

Bu konuda daha ayrıntılı bilgiler paylaşılsa, çok rahatlatıcı olur. Çünkü veli ve öğrencilerin kafaları karma karışık!..

Abbas Güçlü’nün yazısı