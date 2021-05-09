Abbas Güçlü: Okullar 17 Mayıs’ta açılır mı?

Okullar 17 Mayıs’ta açılır mı?

19 Mayıs’ı da içine alan yeni bir kapanma gelir mi?

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Vaka sayısı düşmezse ne olacak?

Yaz aylarında turistler kadar ilgi ve itibar görecek miyiz?..

Neredeyse günübirlik kararlar alındığı için bu konuda ne söylense boş. Bu yüzden, beyin jimnastiği yapmanın ötesine geçemiyoruz!

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Çocukların yaşadığı bilişsel, duygusal ve fiziksel kayıpların telafisi olmayan seviyeye ulaştığını belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) önlemler alınarak okulların açılması gerektiğine dikkat çekiyor, “Türkiye, OECD ülkeleri arasında ilkokulları en uzun süre kapatan ülke olmuştur. Daha fazla kaybı engellemek için Ramazan Bayramı sonrasında diğer yerler açılmadan önce ilk olarak okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, köy ve belde okulları ve özel eğitim merkezleri açılmalıdır” diyor ama MEB’den tık yok!

Abbas Güçlü’nün yazısı