Abbas Güçlü: MEB ‘Tüm öğrenciler yerleştirilmiş olacak’ dese de velilerden gelen yorumlar çok farklı

MEB her ne kadar “Yerleştirme süreci sonunda tüm öğrenciler bir ortaöğretim kurumuna yerleştirilmiş olacaktır” açıklaması yapsa da velilerden gelen yorumlar çok farklı:

“İzmir Karşıyaka’da yaşıyoruz. Geçen yıl taban puanı 83 olan okula bile yerleşemedik! Bizim puanımız 93, nasıl olacak bu iş? Bu çocuklar nereye gidecek?”

Umarız, her öğrenci girecek bir okul bulur, eylülde ders başı yapar ve eğitim yüz yüze kesintisiz olarak devam eder.

Hemen her öğrencinin bir okula yerleştirilmesi biraz da sistemin “dayatmalarından” kaynaklanıyor. Yani zorunlu tercih ve zorunlu yerleştirme. Hiçbir tercih yapmayan öğrenci bile açık liseye yerleştirildiği için MEB kayıtlarına göre açıkta kalan öğrenci olmuyor!..

Bu arada açık liseye giden öğrenci sayısı dünya ortalamalarının çok üzerine çıkmış, olayın bu yönüyle ilgilenen neredeyse hiç kimse yok!..

Abbas Güçlü’nün yazısı