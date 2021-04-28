Abbas Güçlü: Mademki öğretmenin ek ders ücreti kesiliyor, pandemiyi yönetemeyenlerin de kesilsin

Saat ücreti, kadrolu öğretmenlerde 19, sözleşmelilerde 16, ücretlilerde ise 14 lira!

Haftalık ders sayısı da kişiden kişiye değişiyor!

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Haftada 4 saat giren de var 10 saat giren de.

Alacakları parayı artık siz hesaplayın. Çok değil ama maaşları o kadar düşük ki o bile bir dertlerine derman oluyor.

Pek çoğu, ek derse gerek kalmadığı için zaten ek derse girmiyor ve ek ders ücreti hiç almıyor.

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Peki, onca huzursuzluğa değdi mi?

Mademki, öğrenci, yüz yüze ya da uzaktan, derse katılmadığında, öğretmenin ek ders ücreti kesiliyor. Peki, o zaman, öğrencilere uzaktan ya da yakından öğretim altyapısı ve motivasyonu sağlayamayan ve pandemi sürecini doğru yönetemeyen yöneticilerin ve aynı durumdaki diğer çalışanların da maaşı kesilsin.

Eğer vicdan ve adalet aranıyorsa, işte o zaman eşitlik sağlanmış olur!..

Abbas Güçlü’nün yazısı