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Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Kütüphane sayımız az, öğrenciyi kütüphaneye yönlendiren çaba yok gibi

Kütüphane sayımız dünden bugüne hep azdı.

Üniversite örneğinde gördüğümüz gibi sayı arttıkça çıta yükselmiyor, kalite artmıyor.


Üniversite ziyaretlerinde, ilk uğrak yerlerimizden biri de kütüphaneler oluyor. Pek çoğu veri tutmuyor. Sadece toplam kitap sayısı ve gelen ziyaretçi sayısı biliniyor, o kadar!

Oysa, en çok hangi kitaplar okunuyor, hangilerinin hiç kapağı açılmadı, en çok yönlendirmeyi hangi bölüm ve hangi hocalar yapıyor, genel ilgi hangi yönde, bunlar hiç soruşturulmuyor.

Çok daha önemlisi, öğrenciyi kütüphaneye yönlendirici çaba neredeyse yok gibi.

Bu konuda başarılı bir performans sergileyen eğitim kurumlarımız, kütüphane ve kütüphanecilerimiz yok mu?

Elbette var. Ama sayıları o kadar az ki!.

Abbas Güçlü’nün yazısı

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