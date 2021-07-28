Abbas Güçlü: Hormonlu notların yarattığı haksızlığa hala çözüm bulunamadı

Hormonlu, şişirilmiş notların yarattığı haksızlığa da hâlâ bir çözüm bulunabilmiş değil. Bu da kaliteli eğitim ve zor not veren okul mezunlarını kahrediyor.

MEB ve ÖSYM okul başarı puanı ile sınav sonuçlarını karşılaştırıyor mu?

Sınavda dibe vuran öğrenciler nasıl 95/100’le mezun olabiliyor?

Sınav sistemi adil değildi, hormonlu notlarla iyice bozuldu.

Doğru not veren öğretmenler dışlandı, öğrenciler mağdur oldu! Bu durum hiç mi araştırılmayacak?

MEB, daha önce, bu yönde hareket eden okulların kapatılacağını açıklamıştı!

Bu gerekçeyle kapanan tek okul dahi olsa, oldu mu?..

Abbas Güçlü’nün yazısı