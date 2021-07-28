Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Hormonlu notların yarattığı haksızlığa hala çözüm bulunamadı

Hormonlu, şişirilmiş notların yarattığı haksızlığa da hâlâ bir çözüm bulunabilmiş değil. Bu da kaliteli eğitim ve zor not veren okul mezunlarını kahrediyor.

MEB ve ÖSYM okul başarı puanı ile sınav sonuçlarını karşılaştırıyor mu?


Sınavda dibe vuran öğrenciler nasıl 95/100’le mezun olabiliyor?

Sınav sistemi adil değildi, hormonlu notlarla iyice bozuldu.

Doğru not veren öğretmenler dışlandı, öğrenciler mağdur oldu! Bu durum hiç mi araştırılmayacak?

MEB, daha önce, bu yönde hareket eden okulların kapatılacağını açıklamıştı!

Bu gerekçeyle kapanan tek okul dahi olsa, oldu mu?..

Abbas Güçlü’nün yazısı

SON HABERLER

Derdin göçmenle değil kendinle!

Mutsuz ve fevri Türkiye toplumunun, artık hasleti hâline gelmiş Doğu fobisini ısrarla kaşımanın, Doğu’dan gelen milyonlarca göçmenin bulunduğu bir bağlamda vereceği kalıcı toplumsal zararları öngörmek zor değil…

Doktor istifalarının perde arkası: ‘Ek ödemeler bile geri istendi’

İstifa yasağı sona erince birçok hekim ve sağlık çalışanı istifa dilekçesi vermeye başladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının tükendiğini, birçoğuna söz verilen ek ödemelerin yapılmadığını, hatta yapılanlardan ödemelerin geri istendiğini söyledi.

IMF Türkiye’nin büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme beklentisini yüzde 5,8’e düşürdü. Nisan ayında paylaşılan görümün raporunda Türkiye’nin büyüme beklentisi yüzde 6 seviyesindeydi.