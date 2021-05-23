Abbas Güçlü: Günde 500 test çözen değil, elinden iş gelen aranan kişi olacak

Pandemi sonrası ve önümüzdeki yıllar dünden, bugünden çok farklı olacak!
20-30 yıl öncesi ile bugünü kıyaslayın ve 10’la çarpın, geleceğimiz nokta işte o olacak!
Eğitimde ve hayatın her alanında büyük değişimler yaşanacak.
Roller ve rol modeller değişecek, bilgi, beceri ve yetkinlikler çok daha önemli hale gelecek. Yani günde 500 test çözen değil, elinden iş gelen aranan kişi olacak.
Öğrenci odaklı eğitim öne çıkacak, öğretmen, öğretenden çok yönlendiren olacak. Bireysel öğrenme, yeni çağın olmazsa olmazı haline gelecek. Geleceğimize artık, başkaları değil kendimiz karar veren olacağız.