Abbas Güçlü: Güçlü bir gençlik bakanlığı artık gündeme gelmeli

Gençler mutsuzsa, bizim mutlu olmamız mümkün değil!

Onları görmezden gelmek aslında kendimizi yok saymaktır!

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Peki, niye mutsuzlar?

Gençlere yönelik yapılan tüm anketlerde en önemli sorun, gelecek kaygısı ve işsizlik çıkıyor.

Eskiden ille de üniversite diyen gençler, şimdi giderek artan bir şekilde, eğitimden uzaklaşmaya başladı. Çünkü işsizlik sıralamasında ilk sırada üniversite mezunları geliyor!..

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İyi eğitimli bir gençlik ülkenin lokomotifi olacağı gibi, eğitimsiz bir gençliğin sorunlar yumağı olacağını da hatırlatmaya gerek yok.

İşte bu yüzden sporun gölgesinde kalmış bir Gençlik Bakanlığı değil, eğitimden istihdama, sosyal gelişimden motivasyona hemen her alanda gençleri kucaklayacak olan şemsiye bir bakanlığın ülkemizin geleceği açısından çok daha yararlı olacağını düşünenlerdeniz.

Bazı bakanlıklar ayrıldı, Gençlik ve Spor da ayrılmalı, güçlü ve muktedir bir Gençlik Bakanlığı artık gündeme gelmelidir.

Abbas Güçlü’nün yazısı