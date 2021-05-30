Abbas Güçlü: Görünen tablo, Bakan Selçuk’un anlattıklarından çok farklı!

Bakan Selçuk’un Kurucu Başkanı olduğu TED’in düşünce kuruluşu TEDMEM, pandemi dönemi ve sonrasına yönelik çok kapsamlı bir rapor yayımladı!

Enteresan olan, Bakan Bey’in kendi kurduğu düşünce kuruluşu bile yaptıklarını onaylamıyor, yeterli bulmuyor.

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“Türkiye’nin Telafi Eğitimi Yol Haritası”nda çok çarpıcı tespitler ve öneriler var!

Görünen tablo, Bakan Selçuk’un anlattıklarından çok farklı!

Örneğin, telafi eğitim olmazsa ne olur sorusunun cevabı çok dramatik:

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Öğrenmenin sürekliliği sağlanamaz ve öğrenme kayıpları artar.

Öğrenme yoksulluğu artar.

Öğrencilerin iyi olma hallerinin sağlanması zorlaşır.

Okul terkleri artar.

Öğrenciler arasındaki mevcut öğrenme farkları artar.

Çocuk işçiliği artar.

Çocuk evlilikleri ve erken yaşta gebelik riski artar.

Abbas Güçlü’nün yazısı