Abbas Güçlü: Boş kontenjanları seyretmek yerine neden karar almıyorlar

Üniversiteye giriş yılan hikâyesine döndü. Boş kontenjanlar için 2. Ek Yerleştirme yapılacak. Peki, yine dolmazsa ne olacak?

YÖK ve ÖSYM’nin bu konuda bir B planı var mı?

Yoksa, bu öngörüsüzlük daha nereye kadar devam edecek?

Her bir boş kontenjana harcanan kaynaklarla işsiz bir gencimize istihdam sağlanabilir.

250 bin boş kontenjan demek, 250 bin gence iş demek.

Karar vericiler, boş kontenjanları seyretme yerine neden bu yönde karar almıyor, anlamak mümkün değil.

8 milyondan fazla diplomalı işsizimizin olduğundan söz ediliyor. Bu kervana daha ne kadar mutsuz genç eklemeyi düşünüyoruz?

Abbas Güçlü’nün yazısı