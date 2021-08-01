Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Bilgiler milli eğitim bakanının istifasının gerçekleştiği yönünde

Milli Eğitim Bakanı Ziya Hoca’nın istifa ettiğine yönelik çok yoğun söylentiler var.  İstifa doğru ise yerine kim gelir?

Asıl merak edilen konu o!


MEB içinden mi, bürokrasiden mi yoksa Ziya Hoca gibi yakından tanıdığımız bir başka Hoca mı, hiç umulmadık bir isim mi?..

O kadar çok isim üzerinde duruluyor ki, onları gördükçe, “Gelen gideni aratır” demeden geçemiyorsunuz!..

MEB, istifa söylentileri asılsız ise en azından bu konuda bir açıklama yapmalı!

Ankara’dan gelen bilgiler, istifanın gerçekleştiği ve her an yerine yeni bir atama yapılacağı yönünde.

Ziya Hoca’nın yerine gelecek isim de belli ama siyasette resmi bir açıklama yapılıncaya kadar hiçbir şeyin garantisi yok! O yüzden, resmi açıklamaları beklemek en doğru olanı.

Abbas Güçlü’nün yazısı

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