Abbas Güçlü: Bakan yine senaryolar anlattı; ne kadar uygulanacak göreceğiz

Bakan Selçuk, dün yaptığı basın toplantısında yaz boyunca okula devam konusuna açıklık getirdi.

(…)Dahası var:

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“Telafide Ben de Varım” programının tanıtımında yine uzun senaryolar anlattı. Ne kadar uygulanacak, hep birlikte göreceğiz.

Bu arada, “Gelecek hafta da ortaokul ve lise öğrencilerimizle kavuşacağız. Bilhassa bu son haftaların, mezun olacak öğrencilerimiz için hayat boyunca unutamayacakları bu günleri okullarında hep birlikte geçirecek olmaları bizim için emin olun ayrı bir sevinç. Hepsine başarılar diliyor, gözlerinden ayrı ayrı öpüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Bakalım kaç öğrenci bu keyfi yaşamak için riski göze alıp okula gidecek ve ne gibi hayat boyu unutamayacağı anılar yaşayacak?

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Kulağa hoş gelen sözler ama uygulamada ne kadar karşılık bulur hep birlikte göreceğiz.

Abbas Güçlü’nün yazısı