Abbas Güçlü: Acilen alınması gereken çok önemli kararlar var ve YÖK Başkanlığı koltuğu hâlâ belirsiz!

İlk ve orta dereceli okullarda olduğu gibi yükseköğrenimi ilgilendiren ve acilen alınması gereken çok önemli kararlar var. Ve böylesi bir dönemde YÖK Başkanlığı koltuğu hâlâ belirsiz!

Görev süresi dolan Saraç’ın yerine henüz bir atama yapılmadı. Bu arada vaka sayıları hızla artıyor.

Peki üniversiteler açılmaya hazır mı?..

MEB’e bağlı okullarda olduğu gibi üniversitelerde de pandemiye yönelik yeni düzenlemelere gidildiğini söylemek abartılı olur.

Tüm planlar, herkes aşı olacak, pandemi bitecek, her şey normale dönecek ve hayata kaldığımız yerden devam edeceğiz senaryosuna göre yapıldı.

Pandemi bitmedi, hâlâ aşı olmayanlar var ve en önemlisi de göze batan bir hazırlık yok. Yine en kolay olan yol seçilip uzaktan eğitime devam mı edilecek?

Bu kadarı da artık fazla olmaz mı?..

Abbas Güçlü’nün yazısı