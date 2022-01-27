AB WhatsApp’ı uyardı: Kişisel verilerin kullanımı hakkında daha iyi bilgilendirme yapılmalı

Avrupa Birliği (AB), mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın kullanıcılarını kişisel verilerin kullanımı hakkında daha iyi bilgilendirmesi gerektiğini bildirdi.

AA’nın haberine göre Avrupa Komisyonu ve AB ülkelerinin tüketici koruma makamları, WhatsApp yönetimine bugün mektup gönderdi. Mektupta şirketten 2021’de hizmet koşulları ve gizlilik politikası hakkında yaptığı değişikliklere açıklık getirmesi istendi. Değişikliklerin, Birliğin tüketici koruma kanununa uygun olduğunun garanti edilmesi talep edildi.

Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders, “WhatsApp, kullanıcıların neyi kabul ettiğini tam olarak anlamasını sağlamalıydı” diyerek şirketin ‘endişeleri nasıl gidereceğine yönelik somut taahhütlerle kendilerine geri dönmesi için şubat sonuna kadar süresi olduğunun’ altını çizdi.

Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp uygulaması, 4 Ocak 2021’de birçok ülkede yeni ‘kullanıcı hizmet koşulları ve gizlilik ilkesi’ sunmuştu. Bildirimlerle tüm kullanıcılara giden sözleşmeyi kabul etmeyenlerin 8 Şubat 2021’den itibaren uygulamayı kullanamayacağı açıklanmıştı.

Sözleşmedeki birçok madde tepki çekmişti. Bunların başında kullanıcıların kişisel verilerini Facebook’la paylaşma zorunluluğu geliyordu. WhatsApp uygulamasının kullanıcılarını ‘kabul etmeye zorladığı’ sözleşmenin, Avrupa’da geçerli olmadığı belirtilmişti. Uygulama, AB ülkelerindeki kullanıcıları için farklı bir hizmet sözleşmesi sunmuştu.