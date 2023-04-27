AB ülkelerine iltica başvurularında olumlu yanıt yüzde 40 arttı

Avrupa Birliği’nin (AB) istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre, 27 üye ülke, 2021’de 275 bin 40 olan sığınmacı sayısını 384 bin 245’e çıkardı.

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AB’ye kabul edilen sığınmacı sayısı 2022’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 40 arttı. Euronews Türkçe’nin Eurostat’tan aktardığna göre 27 üye ülke, 2021’de 275 bin 40 olan sığınmacı kabul sayısını 384 bin 245’e çıkardı.

Almanya, geçen yıl yüzde 41 ile en fazla sığınma talebini onaylayan ülke oldu. Onu yüzde 13 ile Fransa, yüzde 10 ile İtalya ve yüzde 9 ile İspanya izledi. Bu dört ülke tüm olumlu iltica kararlarının yüzde 73’üne imza attı.

2022’de onaylanan sığınma taleplerinin yüzde 44’üne mülteci statüsü, yüzde 31’ine ikincil koruma ve yüzde 25’ine insani koruma verildi.

Suriyeliler yüzde 29 ile koruma statüsü alan en büyük grup oldu. Onu, yüzde 23 ile Afganlar, yüzde 6 ile Venezuelalılar takip etti.

AB ülkeleri, kendi topraklarında ciddi zarar görme riski altında olanlara, zulümden kaçanlara iltica başvuru hakkı tanıyor.