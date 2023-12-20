AB üç büyük porno sitesine sıkı kurallar getiriyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında üç büyük porno sitesine sıkı yükümlülükler getiriyor.

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BBC Türkçe’nin haberine göre porno siteleri 17 Şubat 2024’ten itibaren, çocuk cinsel istismarının önlenmesi ve küçüklerin korunması konusunda daha fazla sorumluluk alacak.

AB Komisyonu yeni yasa kapsamında daha önce Facebook, YouTube, Instagram ve TikTok gibi aylık 45 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip internet platformlarına yönelik kurallar getirmişti.

AB yönetimi, üç büyük porno sitesi Pornhub, Stripchat ve XVideos’u da büyük çevrimiçi platform kapsamına aldı.

Bu internet platformu ve arama motorları, 17 Şubat 2024’ten itibaren DSA yükümlülüklerine uymak zorunda kalacak.

Böylece porno siteleri, özellikle çocuk istismarının önlenmesi ve küçüklerin korunması konusunda daha fazla çaba harcayacak.

Porno sitelerinin, yaş doğrulama konusunda daha katı uygulamaları hayata geçirmesi gerekecek. Reşit olmayanların çevrimiçi pornografik içeriğe erişmesinin engellenmesi sağlanacak.

Porno siteleri, ‘deepfake pornografi’ olarak bilinen, yapay zeka aracılığıyla üretilmiş yasa dışı mahrem görüntülerin yayılmasının engellenmesi konusunda da çaba harcayacak.

Yükümlülükleri sıralandı

AB Komisyonu’nun açıklamasına göre söz konusu sitelere getirilen yükümlülükler şunlar:

*Kullanıcıların veya kuruluşların yasa dışı içeriği bildirmelerine olanak tanıyan kullanıcı dostu mekanizmalar sağlamak.

‘Güvenilir işaretleyiciler’ olarak adlandırılan kişiler tarafından gönderilen bildirimlerin değerlendirilmesine öncelik vermek.

*İçerikleri kısıtlandığında veya kaldırıldığında kullanıcılara gerekçelerini beyan etmek.

*Kullanıcıların içerik denetleme kararlarına itiraz edebilmeleri için dahili bir şikayet ele alma sistemi sağlamak.

*Bir kişinin hayatını veya güvenliğini tehdit eden bir suçun işlendiği, işlenmekte olduğu veya işlenme ihtimalinin bulunduğuna dair şüphe uyandıran herhangi bir bilginin farkına varmaları durumunda kolluk kuvvetlerine derhal bilgi vermek.

*Çocukların cinsel istismarını önlemek ve küçüklerin yüksek düzeyde mahremiyetini ve güvenliğini sağlamak için sistemlerini yeniden tasarlamak.

*Arayüzlerinin kullanıcıları aldatacak veya manipüle edecek şekilde tasarlanmadığından emin olmak.

*Etnik köken, siyasi görüşler veya cinsel yönelim gibi hassas verilerin profilinin çıkarılmasına dayanan, veya reşit olmayanları hedef alan reklamların sunulması durdurulacak.

*İçerik denetleme süreçlerine ilişkin yılda bir kez şeffaflık raporları yayınlamak.



