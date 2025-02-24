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Yaramazlara biraz batar!

AB, Suriye'ye bazı yaptırımları askıya aldı

Avrupa Birliği (AB), Suriye’de bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörlere uyguladığı yaptırımları askıya aldı.

Fotoğraf: AA

Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam güçleri 8 Aralık’ta 61 yıllık Baas rejimini devirerek yönetimi ele geçirmişti.


Baas rejimi döneminde çeşitli sektörler için yaptırım kararı alan AB, yeni yönetimden memnun olduğunu belirtti.

Bu nedenle şu yaptırımları askıya aldı:

  • Petrol
  • Gaz
  • Elektrik
  • Ulaştırma

Suriye’deki Sanayi Bankası, Popüler Kredi Bankası, Tasarruf Bankası, Tarım Kooperatif Bankası ve Suriye Arap Havayolları yaptırım listesinden çıkarıldı. Suriye Merkez Bankasına da fon ve ekonomik kaynakların sağlanacak.

Karar AB Resmi Gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girecek.

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