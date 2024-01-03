AB Rus elmas madenciliği şirketine yaptırım uyguladı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna nedeniyle Rusya’ya bir yaptırım daha uyguladı.

Rusya merkezli dünyanın en büyük elmas madenciliği şirketi Alrosa’yı ve üst düzey yöneticisini yaptırım listesine ekledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AB Konseyi, Alrose’yı ‘Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını tehdit eden eylemlerden sorumlu’ tuttu. Hem şirketi hem de CEO’su Pavel Alekseevich Marinychev’in yaptırım listesine ekledi.

Konsey, Rus devletine ait olan Alrosa’nın dünyanın en büyük elmas madenciliği şirketi olduğunu hatırlatarak ‘hükümete önemli miktarda gelir sağladığını’ söyledi.

AB aralıkta 12’nci yaptırım paketi çerçevesinde Rusya’dan elmas ithalatını yasaklamıştı. Bu son kararla ‘elmas ithalat yasağı çerçevesi tamamlandı.’

AB’nin Ukrayna nedeniyle Rusya’ya uyguladığı yaptırım listesindeki kişi ve kuruluş sayısı 1950’ye ulaştı.

AB’nin yaptırımları seyahat yasağı, mal varlıklarının dondurulması ve listedekilere fon yasağını kapsıyor.