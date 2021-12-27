AB nüfusunun üçte ikisi tam aşılandı

Avrupa Birliği’nde (AB) Covid-19 aşılamalarının başlamasının üzerinden geçen bir yılda nüfusun yüzde 67,8’i tam olarak aşılandı.

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Tam aşılı tanımı, AB içinde onaylı BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarından iki doz, Johnson and Johnson aşısından tek doz olanları içeriyor.

AB ülkelerinde 27 Aralık 2020’de başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 710 milyon doz.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC) verilerine göre, yaklaşık 450 milyon nüfuslu AB sınırları içinde bugün itibarıyla 303 milyon kişi tam aşılı.

Nüfusun yüzde 72,2’sini oluşturan yaklaşık 327 milyon kişiye ise bugüne kadar en az bir doz aşı uygulandı.

AB sınırları içinde yaşayan en az 104 milyon kişi ise takviye doz aşı yapıldı. Bu da nüfusun yaklaşık yüzde 23’ünü oluşturuyor.

En yüksek aşılama Danimarka’da

AB ülkeleri arasında aşılama oranının en yüksek olduğu ülke ise şu anda Danimarka.

Danimarka’da halkın yüzde 83’ü tam aşılı durumdayken bu ülkeyi yüzde 82,2’yle Portekiz, yüzde 82’yle Malta, yüzde 77’yle İrlanda, yüzde 76,1’le Belçika, yüzde 74,9’la İspanya izliyor.

En az aşılama ise Avrupa’nın doğusunda görülüyor. Bulgaristan’da tam aşılıların oranı yüzde 27,1, Romanya’da yüzde 40,1, Slovakya’da yüzde 47,4 ve Hırvatistan’da yüzde 51,7 seviyesinde.

AB içinde şu anda onaylanmış beş Covid-19 aşısı var.

Bunlardan BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson aşıları uzun süredir kullanılırken Novavax tarafından üretilen aşının kullanımına geçen hafta onay verilmişti.