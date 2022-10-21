AB liderleri doğalgaza tavan fiyat getirilmesinde uzlaşamadı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, doğalgaza tavan fiyat uygulanması konusunda anlaşma sağlayamazken, tavan fiyatın olası sonuçlarını belirlemek üzere çalışmalar yapılmasına karar verdi.

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Birlik üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanının katılımıyla Brüksel’de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi’nin enerji konusundaki ilk gün oturumları tamamlandı.

Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Enerji fiyatları konusunda çalışmaya devam etmek için çok iyi ve sağlam bir yol haritamız var. Liderler bu konuda stratejik yönlendirmede bulundular” dedi.

Von der Leyen, toplantıda bazı başlıkların yoğun biçimde tartışıldığını belirterek, “Bunlardan ilki ortak gaz alımı konusu. Burada liderler, şirketlerin ortak gaz satın almak için konsorsiyum oluşturmaları ve güçlerini birleştirmek için birlikte çalışmalarına izin verme fikrini çok desteklediler” dedi.

Ortak gaz alımı kapsamında toplam talebin yüzde 15’lik kısmının zorunlu olarak birlikte yapılacağını anlatan von der Leyen, aşırı yüksek gaz fiyatlarının nasıl sınırlandırılacağına odaklanıldığını anlattı.

Von der Leyen, liderlerin TTF olarak adlandırılan Avrupa gaz fiyatları referans ölçüsünü de değerlendirdiklerini, TTF’nin geçmişte ağırlıklı olarak boru hattı gazını yansıttığını, bugün ise pazarın değiştiğini söyledi. “TTF artık gerçek piyasa durumunu yansıtmıyor. Bu nedenle, LNG fiyat durumunu daha iyi yansıtmak için tamamlayıcı yeni bir endeks geliştireceğiz” diyen von der Leyen, LNG fiyat endeksi geliştirilinceye kadarki süreçte ise geçici bir tedbir alacaklarını söyledi.

Gaz piyasasına yeni mekanizma

“Gaz fiyatlarındaki aşırı artışları sınırlamak için bir piyasa düzeltme mekanizması kuracağız” diyen von der Leyen, bu piyasa düzeltme mekanizmasını faal hale getirmek için yasal bir teklif hazırlamak için enerji bakanlarıyla birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Von der Leyen, toplantıda yüksek gaz fiyatlarının elektrik maliyeti üzerindeki etkisini sınırlamak için potansiyel bir mekanizma kurulmasını da ele aldıklarını, bu mekanizmanın elektrik üretimlerinde gazın yoğun olduğu ülkelere finansal etkilerini analiz edeceklerini belirtti.