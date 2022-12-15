AB liderleri, Bosna Hersek’e adaylık statüsü verilmesini onayladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak için Saraçhane meydanında ‘altılı masa’ liderleriyle düzenlenen mitingde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sahneye birlikte çıktığı İmamoğlu’na “85 milyon Türkiye senin yanında olduğunu buradan görüyoruz” dedi.