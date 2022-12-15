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Yaramazlara biraz batar!

AB liderleri, Bosna Hersek’e adaylık statüsü verilmesini onayladı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Bosna Hersek’e AB üyeliği için aday ülke statüsü verilmesi kararına onay verdi.

Fotoğraf: AA

Brüksel’de zirve toplantısında bir araya gelen AB liderleri, birliğe katılması için Bosna Hersek’e adaylık statüsü verilmesi konusunda önceki gün AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının aldığı tavsiye kararını değerlendirdi.


AB Konseyinden bir yetkili, gazetecilere, Bosna Hersek’e adaylık statüsünü liderlerin onayladığını bildirdi.

AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de kararın duyurulmasının ardından, “Bu tarihi bir karar. Bosna Hersek’in geleceği AB’dedir” dedi.

AB Konseyi, 23 Haziran’da Bosna Hersek’e aday statüsü vermeye hazır olduğunu belirtmiş, bu amaçla Komisyonu, belirlenen 14 temel önceliğin uygulanması hakkında rapor sunmaya davet etmişti.

Oliver Varhelyi de 12 Ekim’de ‘potansiyel aday’ ülke durumundaki Bosna Hersek’e ‘aday ülke’ statüsü verilmesini teklif ettiğini duyurmuştu.

Adaylık statüsü, bir ülkenin uzun yıllar alacak AB’ye katılım sürecindeki ilk adımı oluşturuyor. Bir ülkeye aday statüsü verilmesinden sonra koşulların yerine getirilmesi şartıyla ilerleyen aşamalarda katılım müzakereleri başlıyor. Katılım müzakerelerinin başlaması yıllar alabiliyor.

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