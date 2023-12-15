AB liderler zirvesi bitti: Gazze için ateşkes çağrısı çıkmadı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, birliğin genişlemesi konusunda önemli kararlar alırken, Gazze’de ateşkes konusunda uzlaşamadı.

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AB’nin 27 ülkesinden liderler, iki günlük toplantıda Brüksel’de bir araya geldi. Geçen sene adaylık statüsü alan Ukrayna ve Moldova’yla katılım müzakerelerine başlama kararı alan liderler, Gürcistan’a ‘adaylık’ statüsü verdi.

AA’nın haberine göre Gazze’deki ateşkes çağrısı konusunda ne tutum alacağı merak edilen liderler, 7 Ekim’den sonraki 3’üncü zirve toplantılarında yine bu konuda uzlaşamadı.

“İsrail’in kendini savunma hakkını uluslararası hukuka uygun olarak kullanması gerektiğini de tekrarlıyoruz” diyen AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Gazze’de ateşkes çağrılarına ilişkin şunları kaydetti:

“Bazı üyeler arasında çatışmalara verilecek ara ile ilgili farklı hisler var. Bir kısmı ‘insani duraklama’ ve bir kısmı ‘insani bir ateşkes’ istiyor. Ama temel noktalar olan daha fazla insani yardım taahhüdü ve iki devletli çözüme yönelik siyasi sürece bağlılık herkes tarafından kabul edildi.”