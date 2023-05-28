AA verileri: Erdoğan’ın yüksek olduğu yerler açıklandı

Anadolu Ajansı’nın açıkladığı verilerde açılan sandık oranı en yüksek 10 il, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ilk turda farkla önde olduğu yerler.

Fotoğraf: AA

Bu iller Artvin, Kilis, Burdur, Yozgat, Bilecik, Bolu, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt ve Düzce.

14 Mayıs seçimlerinde bu illerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öndeydi.

Örneğin Yozgat’ta Erdoğan’ın oyu yüzde 72’ydi. Bu ilde açılan sandık oranı şu an yüzde 87. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs’ta önde olduğu illerdeyse AA’nın veri girişinin yavaş olduğu görülüyor.