AA verileri aktarmak için izin bekliyormuş

Sözcü TV Yayın Koordinatörü İsmail Şahin, Anadolu Ajansı’na verilerin gelmeye başladığını ancak kendilerine henüz gönderilmediğini söyledi. Şahin, AA yetkililerinin verileri aktarmak için izin beklediğini belirtti.
AA, 2019 yerel seçimlerinde veri akışını durdurması sonrası tartışmaların odağına oturmuştu.
Fox TV ve Sözcü’den yapılan açıklamada AA verilerinin henüz kendilerine gelmediği bildirildi.
Sözcü TV’den Şahin, AA’nın verileri kendilerine aktarmaları için izin beklediğini söyledi.
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