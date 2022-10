AA ve Reuters anketlerinde ‘faiz indirimi’ çıkmıştı: Gözler Merkez Bankası’nda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faizi tek haneye indirme ısrarı sürerken Anadolu Ajansı’nın (AA) finans anketine katılan ekonomistlerin tamamı faizin 100 baz puan indirileceğini düşünüyor.

Geçen hafta Reuters’ın düzenlediği anketteyse 20 katılımcıdan 13’ü 100 baz puan, biriyse 50 baz puan indirim beklediğini kaydetmişti.

Fotoğraf: Diken/AA_Reuters

Merkez Bankası (MB), ağustos ve ekimde piyasa beklentisinin aksine yüzde 80’i aşan enflasyon ve devam eden küresel sıkılaşma döngüsüne rağmen politika faizini yüzde 12’ye çekmişti. Bunun ardından dolar/TL kuru Aralık 2021’de gördüğü tarihi zirveyi aşmıştı.

8 Ekim’de bir programda konuşan Erdoğan, “Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin” demişti. Erdoğan’ın bu sözleri faiz indiriminin yıl sonuna kadar süreceği olarak algılanmıştı.

Reuters anketinde faiz indirimi beklentisi

Reuters anketine katılan 20 ekonomistin 13’ü MB’nin bu ay politika faizini 100 baz puan indirmesini bekliyor. Ankete katılan bir kurum faizin 50 baz puan indirilerek yüzde 11,50’ye çekileceğini tahmin ederken, altı kurum sabit bırakılacağını öngördü.

‘Seçime kadar sürecek’

Türkiye’nin son para politikası kararlarının geleneksel ekonomi ilkelerine bağlı olmadığını belirten Credit Suisse, bir araştırma notunda ekonomi yönetiminin bu sürdürülebilir olmayan politika duruşunu devam ettireceğini öngördüklerini belirtti: “Geleneksel politika hareketine doğru dönüşün zamanlaması bize göre siyasi hususlara dayalı, özellikle de 2023 ortasına kadar yapılacak olan parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine.”

AA Finans’ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 12’den yüzde 11’e indirileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı (ortanca değer) da yüzde 9 oldu. MB, ağustosun ardından eylülde de politika faizini 100 baz indirerek yüzde 12’ye çekmişti.