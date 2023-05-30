AA müdürü: İmamoğlu’na dava açacağız

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, seçimlerde ajansa yönelik açıklamaları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na dava açacaklarını söyledi.

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AA, seçim sonucu verilerini cumhur ittifakı lehine yüksek göstererek açmak ve sona doğru akışı yavaşlatmak gerekçesiyle eleştiriliyor. Muhalefet liderleri de bu konuda sık sık AA’yı verileri yanlış vermekle suçluyor. İstanbul yerel seçimlerinde AA, veri akışını bir süre durdurmuştu.

Son seçim sürecinde millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İmamoğlu, AA’yı eleştirmişti.

Habertürk yayınında konuşan Karagöz, İmamoğlu’na dava açacaklarını söyledi.

Ajansın ‘en büyük sermayesinin itibarı’ olduğunu belirten Karagöz, şunları söyledi: “Ona en ufak zarar gelmesin diye elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. 2 bin 500 arkadaşım gece-gündüz çalışarak Anadolu Ajansı’nın itibarlı bir kurum olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Ama buna rağmen bize birisi hala ‘Manipülasyon yapıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz’ diyorsa bu bizim itibarımıza yönelik bir saldırıdır, tabii ki dava açacağız.”