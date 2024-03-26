Yunanistan’ı penaltılarda geçerek EURO 2024 biletini alan Gürcistan, Türkiye A Milli Takımı’nın son rakibi oldu.
EURO 2024 Elemeleri Play-Off C Yolu Final maçında Gürcistan ile Yunanistan karşılaştı.
Gürcistan’daki Boris Paichadze Stadyumu’ndaki maçı 0-0 bitti.
Maçın uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi.
Gürcistan penaltılarda rakibine 4-2’lik üstünlük sağladı ve EURO 2024 biletini kaptı.
Gürcistan böylece Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024’teki son rakibi oldu.
Avrupa Şampiyonası grupları şöyle:
A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk
C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere
D Grubu: A yolu play-off galibi, Hollanda, Avusturya, Fransa
E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi
F Grubu: Türkiye, Gürcistan, Portekiz, Çekya