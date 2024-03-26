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Yaramazlara biraz batar!

A Millilerin son rakibi Gürcistan oldu

Yunanistan’ı penaltılarda geçerek EURO 2024 biletini alan Gürcistan, Türkiye A Milli Takımı’nın son rakibi oldu.

Fotoğraf: AA

EURO 2024 Elemeleri Play-Off C Yolu Final maçında Gürcistan ile Yunanistan karşılaştı.


Gürcistan’daki Boris Paichadze Stadyumu’ndaki maçı 0-0 bitti.

Maçın uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Gürcistan penaltılarda rakibine 4-2’lik üstünlük sağladı ve EURO 2024 biletini kaptı.

Gürcistan böylece Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024’teki son rakibi oldu.

Avrupa Şampiyonası grupları şöyle:

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D Grubu: A yolu play-off galibi, Hollanda, Avusturya, Fransa

E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi

F Grubu: Türkiye, Gürcistan, Portekiz, Çekya

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