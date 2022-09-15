A Milli Futbol Takımı’nın formaları tanıtıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF), A Milli Futbol Takımı’nın yeni sezon formalarını tanıttı.

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TFF’nin açıklamasına göre ay-yıldızlıların yeni sezon formaları, kırmızı-beyaz ulusal renklerin yanı sıra Türkiye’nin zengin sanat tarihinden ve birliktelik temasından ilham alınarak yeniden tasarlandı.

İç saha formasında, beyaz zemin üzerine yerleştirilen ve Türkiye tarihinde önemli bir mimarlık süslemesi olarak kullanılan dünyaca ünlü çinileri yansıtan iç desenler kullanıldı. Formanın sol üst göğüs bölgesinde Türk bayrağı bulunuyor.

Kırmızı tonlarının ön plana çıkarıldığı dış saha formasında geleneksel altıgen çini deseni kullanıldı. Göğüs kısmındaki şerit ve çini deseni arasında oluşturulan kontrast tarihi bir yapıyı taşıyan kolon izlenimi veriyor.

“Bizim Çocuklarla Hep Yan Yana” mesajıyla tanıtılan koleksiyon futbolun birleştirici gücünün altını çizerken, A Milli Takım ve her koşulda takımını destekleyen taraftarların birliktelik duygusundan ilham alıyor.

2023 Türkiye Milli Takım koleksiyonu 15 Eylül’de TFF kanalları üzerinden erken erişimle satışa, 21 Eylül’deyse genel satışa çıkacak.