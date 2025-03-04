A Milli Futbol Takımı, Meksika'yla hazırlık maçı oynayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı’nın haziranda Meksika ile ABD’de karşılaşacağını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Milli takım 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için turnuvanın oynanacağı ülkelerden ABD’de iki özel maç yapacak.

Türkiye bu maçların ikincisini 10 Haziran TSİ 03:30’da turnuvanın ev sahiplerinden Meksika’yla oynayacak.

Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu’ndaki mücadelede iki ülke A milli düzeyde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Millilerin ABD’de oynayacağı ilk maçsa ilerleyen günlerde açıklanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası’na ABD, Meksika ve Kanada’da ev sahipliği yapacak.

Türkiye’nin turnuvaya katılmak için geçmesi gereken grup elemeleri karşılaşmalarıysa eylülde başlıyor.

Milli takımın fikstürü şöyle:

Görsel: TFF











A Milli Futbol Takımı’nın ABD’de oynayacağı ilk maç ise ilerleyen günlerde açıklanacak.