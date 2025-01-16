A-101 ve bir zincir marketin şubesi tarihi geçmiş ürün satışı nedeniyle Şahinbey'de mühürlendi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde A-101 ve bir zincir marketin şubesi son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespiti nedeniyle üç günlüğüne mühürlendi.

Fotoğraflar: Şahinbey Belediyesi / X

Şahinbey Belediyesi’nin açıklamasında görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halkın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Belediyenin yayınladığı videoda marketlerin ismi buzlansa da bir marketin şubesinin A-101 olduğu belli oluyor.

Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

“Şahinbey Belediyesi olarak zabıta ekiplerimiz ile vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve düzenin sağlanması adına denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız iş yerlerine ceza yazmak değil.

Ancak vatandaşımızın huzuru için belediye meclisinde aldığımız yeni kararla son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk gıda satan iş yerlerini birinci tespitte üç gün, ikinci tespitimizde bir hafta kapatacağımızı, bu usulsüzlüğü bir yıl içerisinde üç defa tekrarlarsa o iş yerinin ruhsatını iptal edeceğimizi daha önce açıklamıştık.

Tüm marketlere üç gün içerisinde tebligatlarımızı yaptık. Şahinbey ilçesinde bozuk gıda satılmasına izin vermeyeceğiz.”

Belediyenin denetimlerinde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı anlaşılan iki zincir marketin iki şubesi üç gün süreyle kapatıldı.