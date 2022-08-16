99 yaşında 100’üncü torununu kucağına aldı

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan Marguerite ‘Peg’ Koller, 100’üncü kez torun çocuğu sahibi oldu.

Fotoğraf: Christine Stokes Balster

4 Ağustos’ta dünyaya gelen ‘Koller William Balster’ adlı bebek, Marguerite ‘Peg’ Koller’in torunu Christine Stokes Balster’in ve kocası Patrick Balster’ın ikinci çocuğu.

Christine Stokes Balster, ‘Good Morning America’ adlı sabah programına verdiği röportajda “Büyükanneme gittik, onu soyadından alan Koller ile tanıştırdık. Onu kucağına aldığı için kendini çok mutlu ve şanslı hissett. Kelimelerle anlatmak zor” dedi.

Marguerite ‘Peg’ Koller’ın 11 çocuğundan 56 torunu var.