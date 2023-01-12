90’ların ‘orijinal beş süpermodeli’nden Tatjana Patitz öldü

Tatjana Patitz’in ajansı 56 yaşındaki modelin meme kanseri nedeniyle öldüğünü duyurdu. Uzun süredir ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Almanya doğumlu Tatjana Patitz, 90’ların en ünlü süpermodelleriyden biriydi.

Vogue Britanya 1 Ocak 1990 sayısının kapağında yer alan meşhur ‘Orijinal süpermodeller’ karesi

Patitz 1988’de Vogue dergisine verdiği bir röportajda başarısını ‘başka kimseye benzememesine’ bağlamış, “İnsanlar her zaman özel göründüğümü söylüyor” demişti.

Böyle düşünen yalnızca kendisi değil, Vogue’un baş editörü Anna Wintour da “Tatjana, Romy Schneider-Monica Vitti karışımı havasıyla Avrupa’nın şıklık sembolüydü. Akranlarına göre daha gizemli, daha yetişkin, daha ulaşılamazdı. Bu da onu çekici yapıyordu.”

Patitz, 1966’da Hamburg’da Estonyalı bir anne ve Alman bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi kısa süre sonra İsveç’e taşındı. Patitz 17 yaşında bir yarışmaya katıldı, üçüncü oldu ve birkaç yıl içinde modellik kariyerinde ilerledi. Asıl çıkışını 1988’de, ünlü Alman moda fotoğrafçısı Peter Lindbergh’e poz vererek yaptı.

1990’da Vogue Britanya’nın kapağındaki Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista ve Christy Turlington’la birlikte ‘beş orijinal süpermodel’den biri olunca ünü daha da pekişti.

Moda dünyasından çok sayıda isim Tatjana Petitz’in ölümüyle ilgili taziye mesajı yayımladı. Peter Lindbergh Vakfı, ‘Tatjana’nın nezaketine, iç güzelliğine ve olağanüstü zekasına’ saygılarını sundu, “Çok özlenecek dedi.

Patitz’in son olarak Şubat 2019’da Milano moda haftasında Etro podyumunda yürümüştü.