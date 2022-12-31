9 soruda sağlıklı ve keyifli yılbaşı yemeği

MESUDE ERŞAN

Yeni yıla girerken “Yemeyin, içmeyin” diyecek değiliz ama mide fesadı geçirmeden, rahatsız olmadan ve etmeden, güzel anılar biriktireceğimiz bir yılbaşı akşamı için birkaç ipucumuz var.

Fotoğraf: Pixabay

Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek yanıtladı:

1. Gece yılbaşı yemeğine, kutlamaya hazırlananlar bugün nasıl beslenmeli?

Yılbaşı yemeğinde kutlama yapacaklar için zengin bir sofra kaçınılmaz olacak. Dolayısıyla akşama kadar tüketilen öğünlerin daha hafif geçirilmesini tavsiye ederiz. Yumurta, peynir, zeytin, tam tahıllı ekmek, salata, şekersiz bir çayla başlanan bir kahvaltıyı çorba ve yanında bol salatalı öğle yemeği ve bir meyve takip edebilir.

2. Bir gece yemeği çok kaçırsak, büyük ‘günah’ mı işlemiş oluruz?

Yaşam tarzı sağlıksız yani dengesiz ve aşırı beslenen, hareketsiz bir yaşam tarzı, kronik hastalığı, mide-bağırsak sorunları olanlar için sorunuzun yanıtı “Evet”, bu gece bir günah daha işleyecekler. Eğer genel olarak sağlıklı besleniyor ve hareketli bir yaşamımız varsa tabii ki bir gece yemeğini fazla kaçırmak sıkıntı yaratmaz.

3. Yılbaşı yemeği uzun sürüyor. Başlangıçtan itibaren seçimler nasıl devam edebilir?

Öncelikli önerim, küçük porsiyonların, yavaş yavaş tüketilmesi. Yemeğe başlamadan yarım saat önce iki-üç çatal ev yapımı lahana turşusu tüketin. Mide asiditeniz artar ve sindirime daha hazır hale gelirsiniz. Sebze çorbasıyla başlamak sonrasında yiyeceklerinizi yavaşlatmanızı sağlayabilir. Mezeler çok çeşitli ise birer kaşık tabağınıza alın. Sonrasında ana yemek yani muhtemelen et yemeği ve yanında bol salata şeklinde devam edebilir.

Hangi mezeler?

4. Mezeler çok yediriyor, bilhassa ekmeği. Mezeler için doğru seçimler var mı?

Sebzeli, kurubaklagilli, yoğurtlu olanları tercih edin. Kızartmalı, mayonezli, kremalı, işlenmiş etli olanları tercih etmeyin. Tüm gece ekmeği fazla kaçırmadığınızdan emin olun. Bir dilimden fazla yemeyin. Pilav, makarna, börek vs. tahıllar veya unlu yiyecekler menünüzde varsa ekmekle eşdeğer olduklarını ve küçük porsiyonlarda tüketmeniz gerektiğini unutmayın. Hatta bu gece tatlıya da yer vermek isteyenlere ekmek yememelerini tavsiye ederim.

5. Tatlı, kuruyemiş, cips vs. de bulunuyor sofralarda. Bunlar arasında nasıl bir seçim yapılabilir?

Bildiğiniz gibi sütlü ve meyveyle yapılmış tatlılar daha az kalorili. Mevsime uygun ve vitamin mineral deposu olan ayva veya kabak tatlıları tercih edilebilir. Kuruyemişleri bir küçük kase kadar, cipsleri ise birkaç parça tüketirseniz, kontrol sizde!

6. İçki içerken nelere ve dozlara nasıl dikkat edilebilir?

Şarap, şampanya, bira diğer içkilere göre daha az alkollü. Ama iki-üç kadehi aşmayın derim.

7. Kaçta artık çatal, bıçağın kenara bırakılması gerekir?

En geç saat 20.30 da yemeği bitirmeliyiz. Sonrası meyve, tatlı, kuruyemiş atıştırmaları ise en geç 21.30’da son bulmalı. Normal günlerde bu saatlerden çok daha erken yemeği bitirmeyi öneriyoruz tabii ki.

8. Kimler daha dikkatli olmalı?

Diyabet, kalp damar hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi kronik hastalığı, mide ve bağırsak emilim ve sindirim sorunu bulunanlar.

9.Yeni yılın ilk günü mideyi, sindirim sistemini dinlendirmek için ne önerirsiniz?

-Bir bardak suya, bir yemek kaşığı ev yapımı elma sirkesi ekleyerek için,

-Mümkün olduğunca geç bir kahvaltı yapabilirsiniz. Yumurta, peynir, zeytin, tam tahıllı ekmek, salata, şekersiz çay yeterli,

-Zencefilli rezeneli sindirimi rahatlatan bitki çayları içebilirsiniz,

-Bir saat yürüyüş yapın,

-İki-iki buçuk litre su için,

-Öğle ve akşam yemeği için ağırlıklı sebzeli ana yemek+ salata+ yoğurt yeterli,

-Ara öğünde meyve tüketebilirsiniz.