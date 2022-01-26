84 yıl önce Britanya’da giyilen gelinlik Avustralya’da çöpte bulundu; bir kez daha kullanıldı

Britanya’da, 1938 yıl önce evlenen kadının gelinliği Avustralya’daki bir çöp konteynerinde bulundu.

Gertrude Bloye. Fotoğraflar: BBC

Gertrude Bloye, 84 yıl önce Fred Macdonald’la Plymouth’ta evlendi. Çocuğu olmayan çift gelinliği bir süre sonra Avustralya’daki akrabalarına yolladı.

Avustralya’nın Perth kentinde yaşayan bir kadın, onlarca yıl sonra çöpte bulduğu gelinliği temizletti ve internetten satışa çıkardı.

Vintage bir gelinlik giymek isteyen, Melbourne’de yaşayan gelin adayı Claire Ransome ilanı gördü. Satın aldı. Gelinliğin yollandığı kutuda, Britanyalı çiftin düğününde kullanılan bazı süsler ve çiçekler de vardı.

Claire Ransome

Ransome gelinliği çok severek giydiğini anlattı: “Onca yıl önce dikilmiş bir gelinlik için kumaş kalitesi mükemmeldi. Kurumuş güller, eldivenler, düğün pastasının süsleri bile çöpe atılan kutunun içindeymiş. Ben satın alınca onlarla beraber geldi. Tam istediğim, hayal ettiğim gibi oldu. Kimin aklına gelir dünyanın öbür ucunda giyilen bir gelinliğin yıllar sonra burada tekrar giyileceği?”

Ransome, evlendikten sonra gelinliği bir gelinlik sergisine bağışladı. Castlemaine kentinde açılan serginin küratörü Peter Bottomley, “Böyle ilginç öyküsü olan, eski bir gelinliği sergiye dahil etmekten mutluluk duydum, çok heyecan verici” dedi ve görenlerin çok beğendiğini sözlerine ekledi.