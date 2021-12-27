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Yaramazlara biraz batar!

79 ilde narkotik operasyonu: 4 bin 163 gözaltı

Narkotik birimlerince Türkiye genelinde bir haftada 4 bin 163 şüpheli gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre narkotik birimleri tarafından son bir haftada 79 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.


Operasyonlarda 4 bin 163 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 270 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 201 kilogram marihuana, 29 kilogram metamfetamin, 55 kilogram skunk, 14 kilogram bonzai, 9 bin sentetik ecza, 18 bin ecstasy ve 7 bin captagon ile 54 tabanca/tüfek ile 45 bin 96 lira bulundu.

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