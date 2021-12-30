75 bin hesaba ‘yanlışlıkla’ 130 milyon sterlin yatırılmış

Britanya’da, on binlerce kişi Noel günü banka hesabında ‘sürpriz para’ buldu. İspanya merkezli Santander bankası, 25 Aralık’ta, ülkedeki 75 bin hesaba yanlışlıkla 130 milyon sterlin yatırmıştı!

Hatanın 2 bin ticari hesaptan transfer edilmesi planlanan ödemelerin çift yapılmasından kaynaklandığı belirtildi. Banka çalışanları paraları nasıl geri alabilmek için kolları sıvadı. Ancak Times gazetesinin haberine göre paranın çoğu rakip bankalardaki hesaplara yattığı için işleri zor.

Santander’in açıklamasında, “Bu teknik hatadan dolayı özür dileriz. Bazı müşterilerimize yatması gereken miktar iki kez yatmış. İşverenlerinin hesabından iki kez para ödenmiş. Britanya’daki bankalarla işbirliği yapacağız” dendi.

Bankanın çalışanlarından biri, Noel tatilinin mahvolduğunu belirterek, “Sadece ben hata yaptım sandım. Benim hatam nedeniyle binlerce sterlin fazla yatırdım diye korktum ama benden kaynaklı değilmiş” dedi ve ve paraların nasıl geri alınacağını henüz bilmediklerini söyledi.

Banka yönetimi, görüştükleri Barclays, HSBC, NatWest, Co-operative Bank gibi bankaların müşterilerinin hesaplarından fazla yatan parayı nasıl alacaklarının yolunu aradıklarını duyurdu. Müşterileri parayı harcadıklarını söylemeleri durumunda nasıl bir yol izleneceğinin netlik kazanmadığı, Satander’in çift ödeme yapılan hesapların sahipleriyle bizzat kendilerinin iletişim kurabileceği belirtildi.