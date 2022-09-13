74’üncü Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

ABD’de ‘Televizyonun Oscarları‘ olarak nitelendirilen 74’üncü Emmy Ödülleri bu sene sürprizlerle dolu geçti.

Fotoğraflar: Reuters

ABD’li aktör ve komedyen Kenan Thompson’ın sunduğu ödül töreninde Apple TV+’ın ‘Ted Lasso’ adlı dizisi üst üste ikinci kez en iyi komedi dizisi ödülünü alırken HBO Max’in ‘The White Lotus’u en iyi minidizi ödülünü aldı.

Netflix’in rekor kıran ‘Squid Game’ dizisinin yıldızı Lee Jung-jae, bir drama dizisinde başrol oyuncusu kazanan ilk Asyalı aktör ve oyunculuk alanında Emmy kazanan dördüncü Asyalı oldu. Dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk da bir drama dizisi için en iyi yönetmen dalında Emmy ödülünü aldı.

HBO’nun ‘Euphoria’ dizisinin yıldızı Zendaya’ysa bir dram dizisinde başrol kazanan ilk Siyah kadın ve iki kez Emmy kazanan en genç kişi oldu.

Adaylar ve kazananlar şöyle:

En iyi dram dizisi:

Succession

En iyi komedi dizisi:

Ted Lasso

En iyi minidizi:

The White Lotus

En iyi kadın oyuncu (Dram):

Zendaya (Euphoria)

En iyi erkek oyuncu (Dram):

Lee Jung-jae (Squid Game)

En iyi kadın oyuncu (Komedi):

Jean Smart (Hacks)

En iyi erkek oyuncu (Komedi):

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Dram dalında en iyi yönetmen:

Squid Game, Hwang Dong-hyuk – Red Light, Green Light

Komedi dalında en iyi yönetmen:

MJ Delaney , Ted Lasso – No Weddings And A Funeral

Dram dalında en iyi senaryo:

Jesse Armstrong, Succession

Komedi dalında en iyi senaryo:

Quinta Brunson, Abbott Elementary, Pilot

Komedi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu:

Sheryl Lee Ralph, About Elementary

Komedi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu:

Brett Goldstein, Ted Lasso

Dram dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu:

Julia Garner, Ozark

Dram dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu:

Matthew Macfadyen (Succession)

Mini dizide en iyi senaryo:

Mike White, The White Lotus

Mini dizide en iyi yönetmen:

The White Lotus, Mike White

Mini dizide en iyi kadın oyuncu:

Amanda Seyfried (The Dropout)

Mini Dizide en iyi erkek oyuncu:

Michael Keaton, Dopesick

Mini dizide en iyi yardımcı kadın oyuncu:

Jennifer Coolidge The White Lotus

Mini dizide en iyi yardımcı erkek oyuncu: