74 yıl önce plajda ceset bulunmuştu: Profesör, ‘Somerton Adamı’nın kimliğini tespit ettiklerini açıkladı

Avustralya’da bir profesör, 74 yıl önce sahilde bulunan cesedin kime ait olduğu belirlediğini açıkladı.

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1 Aralık 1948’de, Adelaide kentindeki Somerton Plajı’nda, üzerinde takım elbise ve kravat olan bir erkek cesedi bulunmuştu. ‘Somerton Adamı’ olarak da bilinen bu kişinin kimliği ve ölüm nedeni aydınlatılamamıştı. Üzerinde kim olduğuna dair bir belge, bir ipucu yoktu.

Ancak pantolonun cebinde üzerinde ‘bitmiş’ anlamına gelen Farsça “Tamam shud” yazılı kağıt parçasıyla bir şifreye işaret ettiği tahmin edilen başka yazılar ve bir de bavul bulunmuştu. Kağıt, Ömer Hayyam’ın yazdığı ‘Rubaiyat’ın bir kopyasından yırtılmıştı. Avustralya, başka ülkelerin polis teşkilatlarından da yardım istemiş ancak sonuca ulaşılamamıştı.

Adamın kıyafetleri Amerikan firmalarına aitti. Üzerinde bulunan eşyalar arasındaki üç tişörtte ‘Keane’ adı yazıyordu. Ancak bu isimle aranan biri yoktu. Cüzdanı bulunmayan bu kişinin ayakkabıları plajda yürüyen biri için ‘fazla’ temizdi. Zehirlendiğinden şüphelenildi ancak otopside bu da doğrulanmadı. Adelaide mezarlığına defnedildi ve mezar taşına ‘bilinmeyen adam’ yazıldı.

Geçen yıl mezarı açıldı

Geçen yıl mayıs ayında cesedin kime ait olduğunun günümüz teknolojisi sayesinde öğrenilebilmesi amacıyla mezar açıldı.

Ülkede on yıllardır gizemi çözülemeyen vakalardan birinin sonunda aydınlatıldığına dair açıklama Adelaide Üniversitesi’nden Prof. Derek Abbott’tan geldi.

Ajan olduğu da dahil hakkında çok sayıda spekülasyon yapılan adamın Melbourne kentinde dünyaya gelen Carl Charles Webb olduğunu duyurdu.

Abbott’un açıklamasına göre Webb, Dorothy Robertson adında bir kadınla evlendi onu Nisan 1947’de terk etti. Ortadan kaybolunca kadın mahkemeye başvurup boşanmak istediğini söyledi. Robertson, bir daha ondan haber alamadı.

‘Everest’e tırmanmak gibi’

Adli tıp uzmanları, mezardan alınan DNA örneği üzerindeki inceleme sonucunda soyağacı oluşturdu ve 74 yıl önce plajda bulunan cesedin ölüm belgesi bulunmayan Webb’e ait olduğunu belirledi.

CNN’e konuşan Abbott, ”Soyağacı sayesinde Webb’in anne tarafından kuzenlerinden birinin DNA’sıyla eşleşti. Everest’e tırmanmak gibi bir şeydi. Yıllardır çözülmeye çalışılan şeyi çözdük” dedi.

Güney Avustralya polisiyse henüz dosyanın kapandığına, kimliğin tespit edildiğine dair resmi bir açıklama yapmadı.