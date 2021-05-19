73 yıl önce bulunan cesedin kimliğini belirlemek için mezar açıldı: ‘Somerton Adamı’nın gizemini çözmeye çalışacaklar

Avustralya’daki bir plajda 73 yıl önce bulunan cesedin kime ait olduğunun günümüz teknolojisi sayesinde öğrenilebilmesi amacıyla mezar açıldı. Ülkedeki gizemi çözülmemiş en önemli vakalardan birinin aydınlatılması hedefleniyor.

Fotoğraf: Twitter

1 Aralık 1948’de, Adelaide kentindeki Somerton Plajı’nda, üzerinde takım elbise ve kravat olan bir erkek cesedi bulunmuştu. ‘Somerton Adamı’ olarak da bilinen bu kişinin kimliği ve ölüm nedeni aydınlatılamamıştı. Üzerinde kim olduğuna dair bir belge, bir ipucu yoktu.

Reklam

Ancak pantolonun cebinde üzerinde ‘bitmiş’ anlamına gelen Farsça “Tamam shud” yazılı kağıt parçası ile bir şifreye işaret ettiği tahmin edilen başka yazılar ve bir de bavul bulundu. Avustralya, başka ülkelerin polis teşkilatlarından da yardım istedi ancak sonuca ulaşılamadı.

Adelaide mezarında defnedildi ve mezar taşına ‘bilinmeyen adam’ yazıldı.

Yıllar boyunca Soğuk Savaş döneminin casuslarından ya da reddedilmiş bir aşık olduğu gibi çok sayıda iddia ortaya atıldı. Ama gerçek ortaya çıkmadı. ‘Bilinmeyen adam’ sadece Avustralya’da değil dünya basınında haber oldu.

Reklam

Avustralya Polisi, ülke tarihinin en merak edilen konularından birinin aydınlatılması için mezarın açılıp DNA teknolojisinden faydalanılacağını duyurdu.

Güney Avustralya savcılığının açıklamasında, “70 yılı aşkın süredir bu adamın kim olduğunu ve nasıl öldüğü üzerine spekülasyon yapılıyor. Modern teknolojinin yardımıyla, DNA örneği alarak aydınlatmaya çalışacağız. Yeterli ölçüde DNA örneği alabilirsek önce nereden geldiğini saptamaya çalışacağız” dendi.

Mezarda kazı çalışmalarına bu sabah başlandı.