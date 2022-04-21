70’inci yılına özel: Elizabeth bebek!

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in tahtta geçirdiği 70 yılın şerefine Barbie bebeği yapıldı.

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Elizabeth, 6 Şubat’ta Britanya monarşi tarihinde 70’nci yıldönümünü kutlayan ilk hükümdar olmuştu.

Oyuncak üreticisi Mattel’in Elizabeth’i model alarak tasarladığı bebek kraliçenin düğününde taktığı taç, minyatür madalyaları ve imza hareketi olan ellerini kavuşturmasıyla dikkat çekiyor.

Barbie’nin toplumda ‘büyük etki bırakan vizyoner bireyler‘ için yaptığı özel bir koleksiyonun parçası olan ‘Elizabeth bebek’ kraliçenin 96’ncı doğumgününde, bugün çıktı.

Bebek Londra’daki Harrods, Selfridges ve Hamleys mağazalarında haziranda yapılacak resmi 70’nci yıl kutlamaları öncesi satılacak.