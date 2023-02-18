6 Şubat ve sonrası: Hükümetin deprem sınavı

Şu ana kadar 40 bin 642 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Diken ekibi, depremin en büyük hasar verdiği yerlerden olan Hatay’da bir hafta geçirdi.

Türkiye tarihinin en büyük ikinci depreminin ardından en büyük tartışmalardan biri, hükümetin afet sonrası adımları.

Devlet kurumları yeterli şekilde çalıştı mı? Arama-kurtarma ekipleri ve yardımlar bölgeye ne zaman ulaştı? Hükümet yetkilerinin açıklamaları şehirde nasıl karşılık buldu?

Bölgede görüştüğümüz depremzedeler anlattı:

Video haber: Aytuğ Özçolak & Altan Sancar