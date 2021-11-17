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Yaramazlara biraz batar!

521 sınıf karantinada

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu an 521 sınıfın Covid-19 karantinasında olduğunu söyledi.

Sabah’tan Ceyda Karaaslan’a konuşan Özer, yüz yüze eğitimin başladığı 6 Eylül’den bu yana okulların açık kalacağı söylemini bir kez daha yineledi.


Özer’in verdiği bilgiye göre 521 sınıf 15 Kasım’da başlayan ara tatile karantinada girdi.

Bakan, karantinanın bir haftalık ara tatilde tamamlanacağını belirterek, “Okullar 22 Kasım’da sıfır vakayla eğitime başlayacak, karantinada sınıf kalmayacak” dedi.

Özer, öğretmenler birinci doz oranının yüzde 93, ikinci doz oranının ise yüzde 87 olduğunu belirterek, yüzde 5’lik kısmında hastalığı geçirmeleri nedeniyle antikorlu olduğunu kaydetti.

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