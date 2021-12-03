50 yıl önce patates toplarken düşürdüğü alyansına kavuştu

İskoçya’da bir kadın 50 yıl önce evinin bahçesinde patates toplarken kaybettiği alyansını buldu.

Fotoğraf: Donald MacPhee

Batı kıyısındaki Benbecula Adası’nda yaşayan Donald MacPhee, sohbet sırasında yüzüğünü yıllar önce kaybettiğini öğrendiği Peggy MacSween’e (86), onu arayacağına dair söz verdi. Üç gün boyunca geçmişte patates ekili olan arazide arama yaptı. 5 bin metrekarelik bir alanı taradı ve yüzüğü buldu.

“90 çukur kazdım. 100 binde bir şansım vardı. Teneke kutular, başka metal atıklar yanlış alarm verdi ama şanslıydım. Emeğimin karşılığını aldım, yüzüğü buldum” diyen MacPhee, alyansı hiç vakit kaybetmeden sahibine ulaştırdı.

MacPhee, “Yüzük çok iyi durumdaydı, onca yıl bir şey olmamış. Parmağına da oluyor hala. Hemen taktı” dedi.

Yüzüğün bulunacağını hiç tahmin etmediğini söyleyen MacSween ise şöyle konuştu: “Kapım çalındı. Açtığımda, ‘Bende sana ait bir şey var’ dedi ve yüzüğü uzattı. Gözlerime inanamadım. Gerçekten benim alyansımdı. Bir daha asla göremeyeceğimi düşündüğüm alyansımı 50 yıl sonra parmağıma taktım. Çok mutluyum. Ne kadar teşekkür etsem az.”

MacSween, yüzüğü kaybettiği zaman birkaç kez aradıklarını ancak bulamadıklarını, Temmuz 1958’de evlendiği, birkaç yıl önce kaybettiği kocasının kendisine yeni bir alyans aldığını anlattı.





