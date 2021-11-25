50 yıl önce müzeden çalınan antika tüfek için bir gün hapis cezası

ABD’de 78 yaşındaki adam 1971’de bir müzeden çaldığı antika silah nedeniyle bir günlük hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Museum of the American Revolution

Thomas Gavin Amerikan Bağımsızlık Savaşı yıllarından kalma, nadir bulunan bir tüfeği satmaya çalışırken yakalanmıştı. Gavin sorgusunda 60’lı ve 70’li yıllarda bir dizi başka hırsızlık yaptığını kabul etti ve özür diledi.

Pennsylvania’da yaşayan Gavin müzeden çalınmış kültürel mirasa ait bir nesneyi satmaya çalışmaktan suçlu bulundu.

Söz konusu tüfek 1775’te bir silah ustası tarafından yapılmış ve 1971’de Valley Forge State Park müzesinden çalınmıştı. Günümüze kadar kalan iki örneğinden biri olan tüfeğin değerinin 175 bin doların (2,1 milyon lira) üzerinde olduğu açıklandı.

Gavin, parmaklıklar ardında bir güne ek olarak, bir yıl ev hapsi, 25 bin dolar para cezası ve neden olduğu zarar için 23 bin 385 dolar tazminat cezasına çarptırıldı.

Hakim hırsızlıkların çoğunun zamanaşımına uğradığını, diğerlerinde ise nesnelerin suçlama için gereken 5 bin dolar limitinin aşılmadığını ifade etti.