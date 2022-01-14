4’üncü kattan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti: Erkek arkadaşına yurt dışı yasağı kondu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Demirtaş Öcalan’a hesap verecek” açıklamasını değerlendiren AKP’li bir yetkili, 2019’daki yerel seçimlerde olduğu gibi PKK lideri Abdullah Öcalan’ın bir mektup kaleme almasının gündeme gelebileceğini söyledi.