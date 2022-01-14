4’üncü kattan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti: Erkek arkadaşına yurt dışı yasağı kondu

Konya’da Selçuk Üniversitesi öğrencisi, erkek arkadaşının 4’üncü kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre dün gece Akşehir ilçesine bağlı Seyran Mahallesi’nde bir kişinin, apartmanın 4’üncü katından düştüğünü görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen genç kadının Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksek Okulu öğrencisi Melike Şahin (20) olduğu tespit edildi.
Şahin’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Soruşturma başlatan polis, olayın yaşandığı evin Şahin’in aynı üniversiteden erkek arkadaşına ait olduğunu belirledi.
Şahin’in gözaltına alınan erkek arkadaşı, çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Şahin’in okulu tarafından paylaşılan mesajda, “Yüksekokulumuz hemşirelik bölümü öğrencilerinden Melike Şahin hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.