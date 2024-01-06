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46 ilde ‘Narkogüç-42’ operasyonu: 364 gözaltı46 ilde ‘Narkogüç-42’ operasyonu:

46 ilde düzenlenen Narkogüç-42 operasyonlarında 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 364 şüpheli yakalandı.

Fotoğraf: AA

Narkogüç-42 operasyonunun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.


Buna göre aralarında Ankara, İstanbul, İzmir’in de bulunduğu 46 ilde uyuşturucu madde üreten ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyona 332 ekip, bin 375 personel, 1 hava aracı ve 9 dedektör köpek katıldı.

Operasyonlarda 1 ton 340 kg uyuşturucu madde ele geçirildi, 364 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

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