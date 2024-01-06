46 ilde ‘Narkogüç-42’ operasyonu: 364 gözaltı46 ilde ‘Narkogüç-42’ operasyonu:

46 ilde düzenlenen Narkogüç-42 operasyonlarında 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 364 şüpheli yakalandı.

Fotoğraf: AA

Narkogüç-42 operasyonunun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre aralarında Ankara, İstanbul, İzmir’in de bulunduğu 46 ilde uyuşturucu madde üreten ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyona 332 ekip, bin 375 personel, 1 hava aracı ve 9 dedektör köpek katıldı.

"Uyuşturucu Madde İmalatçılarına" ve "Bunların Satışını Yapanlar" ile "Sokak Satıcılarına" yönelik 4️⃣6️⃣ İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-42” Operasyonlarında;

1️⃣ Ton 3️⃣4️⃣0️⃣ kg uyuşturucu madde ele geçirildi❗

3️⃣6️⃣4️⃣ Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı❗️



Aziz Milletimizin… pic.twitter.com/c1KZHpbtwQ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 6, 2024

Operasyonlarda 1 ton 340 kg uyuşturucu madde ele geçirildi, 364 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.