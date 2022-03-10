42 lise öğrencisi hastanelik oldu: Yemek ve sudan numune alındı

Ardahan’da yatılı eğitim gören 42 lise öğrencisi, ishal, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, il merkezindeki Yunus Emre Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 42 öğrencinin ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını söyledi.
Öğrencilerden 30’unun tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktaran Öner, “Dokuzunun tedavisi sürüyor, Üçü ise müşahede altında. Çocuklarımızın sağlık durumlarına ilişkin çok şükür şu anda ciddi bir durum yok. Doktorlarımız gerekeni yapıyor. Sağlık durumları son derece iyi şükür” dedi.
Vali Öner, öğrencilerin yedikleri yemek ve içtikleri sudan numune alındığını kaydetti.