40’tan fazla ülke Rusya-Ukrayna barışı için toplandı

Ukrayna’nın girişimiyle gelecekteki bir barış anlaşmasının temel ilkelerinin belirlenmesi için başlatılan görüşmeler Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde başladı.

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ABD, Çin ve Hindistan’ın da aralarında olduğu 40’tan fazla ülke temsilcisinin katıldığı iki günlük toplantıya Rusya davet edilmedi.

Euronews Türkçe’nin haberine göre doğrudan barış görüşmesi yapılma olasılığının ufukta görünmediği bir ortamda, Moskova görüşmeleri yakından takip edeceğini bildirdi.

Ukrayna’nın Suudi Arabistan’ın uluslararası arenada artan ağırlığından yararlanarak barış için Çin ve Hindistan gibi tarafsız ülkeleri yanına çekme arayışında olduğu belirtiliyor.

Suudi Arabistan’ın Rusya’nın geçen yıl şubat ayında Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana her iki tarafla da temaslarını sürdürdüğüne dikkat çeken Batılı diplomatlar, dünyanın en büyük petrol ihracatçısının, daha önceki toplantılara katılmayan ülkelerin bir araya getirilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Ukrayna tamamen çekilmeyi talep ediyor

Ukrayna, bu önemli diplomatik girişimiyle kendisine destek çıkan batılı müttefiklerinin ötesinde küresel ekonomiye darbe vuran Ukrayna-Rusya savaşında taraf tutmakta gönülsüz davranan ülkelere ulaşmayı amaçlıyor.

Ukrayna’yı toplantıda Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski’nin ofisini yöneten Andriy Yermak temsil ediyor. Yermak, ortak bir bildiri yayınlamaya yönelik olup olmadığı henüz netlik kazanmayan görüşmelerin zor geçmesini beklediğini ifade etti.

Zelenski, görüşmelerin küresel liderlerin Ukrayna’nın planı üzerinde birleştiği bir barış zirvesinin önünü açmasını umuyor. Ukrayna, Rusya’dan işgal ettiği toprakların tamamını geri vermesini ve birliklerini Ukrayna topraklarından tamamen çekmesini talep ediyor.