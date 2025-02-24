40 metrekarelik dükkanda 400 kişiye sahte sigorta

İstanbul’un Fatih ilçesindeki 40 metrekare bir dükkanda, 400 kişiye tekstil işçisi olarak sahte sigorta yapıldığı ortaya çıktı.

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Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) kayıt dışı istihdam, sahte işyeri ve sahte sigortalılara denetimleri için yaklaşık 3 bin denetmen sahada. SGK denetmenleri görevleri esnasında ilginç tablolarla da karşılaştı.

İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir iş hanında faaliyet gösteren 40 metrekarelik dükkanda 400 kişinin tekstil işçisi olarak sigorta kaydının yapıldığı tespit edildi.

Sigortalı gösterilen bazı kişilerin farklı illerde ikamet ettiği ortaya çıkarılırken 40 metrekarelik dükkanın iki masa ve 10 sandalyeden ibaret olduğu görüldü.

Denetmenler, farklı bir ildeyse apartman dairesinde danışmanlık firması olarak çalışan bir işyerinde 540 kişinin sahte sigortalı olduğunu ortaya çıkardı. Bu işletmeye dair başka bir ayrıntı verilmedi.

Geçen yıl, SGK kayıt dışı istihdamla mücadele için 124 bin 982 iş yeri, sahte işyeriyle sahte sigortalılık tespiti için de 12 bin 684 iş yerini denetledi.

Denetimlerde 2 bin 114 iş yerinin sahte olduğu tespit edildi. Çalışmadığı halde sigorta primi ödenen ya da sahte işyerlerinde sigortalı gösterilen toplam 94 bin 740 kişinin sigortası iptal edildi.

Kayıt dışı istihdam nedeniyle söz konusu iş yerlerine toplam 2 milyar 36 milyon 732 bin lira ceza kesildi.

İşyerlerinin ve çalışanların sosyal güvenlik sistemine kazandırılması içinse 21 bin 634 kişinin sigortalılığıyla 518 işyerinin tescili sağlandı.