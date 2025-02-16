Diken

Yaramazlara biraz batar!

AB finansmanı: SGK, çalışan annelere bakıcı desteğini 510 avroya yükseltti

Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla başlatılan çalışan annelere bakıcı desteğini, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 325 avrodan (yaklaşık 12 bin 370 lira) 510 avroya (yaklaşık 19 bin 410 lira) yükseltti.

Fotoğraf: Pexels

SGK’nın ‘Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDUCARE II)’ devam ediyor.


Ankara, İstanbul ve İzmir’de 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışan ve 0-36 aylık (36’ncı ay dahil) çocuğunun bakımı için eğitimli bakıcı çalıştıran annelerin desteklendiği projede aylık destek tutarı 510 avroya yükseltildi.

Toplam bütçesi yaklaşık 15,3 milyon avroluk (yaklaşık 582 milyon 303 bin lira) projeyle her ay 3 bin 500’ü anne ve 3 bin 500’ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadının istihdamda kalması amaçlanıyor.

Yarı zamanlı çalışan annelerin de yararlanabildiği projeye e-Devlet’ten başvurulabilir.

‘Projelerimiz başarılı bir biçimde sürüyor’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan projeye ilişkin şunları söyledi:

“İş Pozitif ve Women-Up gibi, EDUCARE II de kadınların kayıtlı istihdamını destekleyen projelerimiz arasında.

EDUCARE projemiz sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış oluyor hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarımızın istihdamı teşvik ediliyor.

Sosyal etkisi güçlü olan bu projemizle anneleri de çocukları da bakıcıları da desteklemiş oluyoruz.”

SGK, ağrı kesici ve iltihap önleyici ilaçları ‘sınırlı’ karşılayacak

SGK, 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldı

Doğum yardımı beş yaşına kadar sürecek

Evlenmek isteyenlere 150 bin lira faizsiz kredi: ‘Nikah merasimleri sade olmalı’

Bir yaşındaki bebeğin şiddet gördüğünü oyuncak arabaya yerleştirilen ses cihazı sayesinde anladılar

SON HABERLER

Kameraların bantlanmasıyla gündeme gelmişti: İmamoğlu'nun koruma müdürü Akın'ın ifadesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan İBB Koruma Müdürü Mustafa Akın’ın ifadesi ortaya çıktı. Akın, ‘kameraların bantlaması’ sorusuna ‘toplantıların mahremiyeti içindi’ yanıtını verdi.

Öte yandan Akın’ın avukatı, Ekrem İmamoğlu’nun konutundaki kamera görüntülerinin 22 Mart’ta tutanakla teslim edildiğini söyledi.