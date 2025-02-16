AB finansmanı: SGK, çalışan annelere bakıcı desteğini 510 avroya yükseltti

Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla başlatılan çalışan annelere bakıcı desteğini, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 325 avrodan (yaklaşık 12 bin 370 lira) 510 avroya (yaklaşık 19 bin 410 lira) yükseltti.

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SGK’nın ‘Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDUCARE II)’ devam ediyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışan ve 0-36 aylık (36’ncı ay dahil) çocuğunun bakımı için eğitimli bakıcı çalıştıran annelerin desteklendiği projede aylık destek tutarı 510 avroya yükseltildi.

Toplam bütçesi yaklaşık 15,3 milyon avroluk (yaklaşık 582 milyon 303 bin lira) projeyle her ay 3 bin 500’ü anne ve 3 bin 500’ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadının istihdamda kalması amaçlanıyor.

Yarı zamanlı çalışan annelerin de yararlanabildiği projeye e-Devlet’ten başvurulabilir.

‘Projelerimiz başarılı bir biçimde sürüyor’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan projeye ilişkin şunları söyledi:

“İş Pozitif ve Women-Up gibi, EDUCARE II de kadınların kayıtlı istihdamını destekleyen projelerimiz arasında.

EDUCARE projemiz sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış oluyor hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarımızın istihdamı teşvik ediliyor.

Sosyal etkisi güçlü olan bu projemizle anneleri de çocukları da bakıcıları da desteklemiş oluyoruz.”